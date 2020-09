22 września 1944. Trwa dramatyczna walka o Przyczółek Czerniakowski

W piątek 22 września oddziały gen. Heinza Rohra przygotowują się do generalnego natarcia na Mokotów. Tego dnia, po całym dniu walk, obrońcy Przyczółka Czerniakowskiego bezskutecznie próbują przebić się na Saską Kępę.

Kpt. Ryszard Białous „Jerzy” i mjr Stanisław Łatyszonek decydują się na przebicie do Śródmieścia Południe. W nocy kilkunastu powstańców z oddziałów "Radosława" przebija się z przyczółka "górą" przez niemieckie pozycje i dociera do Śródmieścia.





"Serca i umysły nasze, wstrząśnięte stratami najbliższych, poruszone do głębi potwornościami zniszczonej Stolicy oraz urzeczone bohaterstwem powstańczej Warszawy – usiłują ogarnąć istotę tego co się stało i co pozostanie w nas, jako największe i najcenniejsze wspomnienie naszego życia" – czytamy w „Biuletynie Informacyjnym” z 22 września 1944 roku.

Tekst powstał na podstawie materiałów z Muzeum Powstania Warszawskiego.