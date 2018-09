Kaczyński o Jakim: Można coś zrobić, tylko trzeba człowieka, i znalazł się taki taki człowiek

– Symbolem rządów Rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie jest afera reprywatyzacyjna. Wielki rachunek Polaków zwany reprywatyzacją. W tej aferze był moment szczególny, mord wyjątkowo okrutny na Jolancie Brzeskiej. Prawdziwe śledztwo w tej sprawie jest dopiero teraz. Nawet to nie powstrzymało tego wielkiego rachunku. Można by powiedzieć, że Warszawa osiągnęła dno – mówił Kaczyński.

– Czasem wydaje się, że sytuacja jest beznadziejna, ale można coś zrobić, tylko trzeba człowieka, i znalazł się taki taki człowiek – Patryk Jaki. Nie mówię tego dlatego, że to nasz kandydat, on udowodnił, że jest tym człowiekiem swoimi czynami – podkreślał prezes PiS.

Jarosław Kaczyński zachęcał do głosowania na Patryka Jakiego, wspominając przy tym swojego śp. brata Lecha Kaczyńskiego.

– To jest ta gwarancja, że Warszawą będzie kierował człowiek gigantycznej energii, ogromnej pomysłowości, człowiek, który w różnych dziedzinach potrafi realizować to, co zamierzył. Jeśli warszawa ma przeżyć przełom, nowy początek, koniec tych wszystkich nieszczęść, to musi być tak, by prezydentem Warszawy został Patryk Jaki – mówił. – Wydawało się niemożliwe, ale kiedyś Lech Kaczyński stanął do walki o prezydenturę Warszawy i wygrał, Patryk Jaki też zwycięży. Zwyciężymy – dodawał prezes PiS.

