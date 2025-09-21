Spotkanie rozbiorowe w Piszu

Dzisiejszy Pisz, kiedyś niemiecki Johannisburg, a pruski Pisis, historię ma ciekawą, sięgającą czasów plemion pruskich, a potem Krzyżaków, którzy wybudowali tutaj zamek, kilkukrotnie zdobyty przez Litwinów. Z historią Rzeczypospolitej miał wiele wspólnego. Tutaj 7 czerwca 1698 r. odbyło się polowanie elektora brandenburskiego i księcia pruskiego Fryderyka I oraz nowo wybranego króla Polski Augusta II Mocnego. Według legendy łupem myśliwych padły wówczas ostatnie żubry w okolicznych puszczach. Dla nas miało to konsekwencje nieciekawe, ponieważ pierwszy raz w historii elektor wysunął roszczenia do terytoriów Rzeczypospolitej. W zamian za długi, które zaciągnął jeszcze Jan Kazimierz, zażądał nadania w lenno Lęborka i Bytowa, a także oddania Elbląga.