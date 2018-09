Fałszywe euro z Polski w całej Europie. Podrabiał je w Gdyni

Informację o tym, że na terenie naszego kraju mogą być fałszowane "eurówki", policjanci otrzymali z Europolu. CBŚP skontaktowało się z policją austriacką. Zaczęto drobiazgowo analizować sprawę i ustalać podejrzanego.

Okazało się, że trop wiedzie do Gdyni. W jednym z mieszkań mundurowi znaleźli trzy listy, w których znajdowało się kilkadziesiąt podrobionych banknotów o nominale 50 euro. Były one adresowane do odbiorców w różnych państwach Europy.

Mężczyzna, który został zatrzymany, handlował fałszywymi pieniędzmi w tzw. darknecie. Trafił już do aresztu. Grozi mu nawet do 25 lat więzienia. Ponieważ sprawa ma charakter międzynarodowy, CBŚP dalej prowadzi czynności zmierzające do ustalenia pełnej skali przestępstwa.