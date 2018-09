Propozycje MSWiA dla funkcjonariuszy. "To wy swoją służbą zapewniacie bezpieczeństwo"

– Od początku wielokrotnie podkreślałem, ze moim zdaniem jako szef MSWiA w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego jest zapewnienie wam jak najlepszych warunków służby i godnego wynagrodzenia. Niestety mamy do czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami, m.in. w kwestii wynagrodzeń. Zdajemy sobie sprawę z waszych oczekiwań. Robimy wszystko, by wasze postulaty i możliwości budżetowe udało się pogodzić – podkreśla w filmie Brudziński. – W zeszłym tygodniu na spotkaniu ze stroną związkową przedstawiłem po raz kolejne propozycje zmian, które odnoszą się do wszystkich zgłoszonych przez was postulatów. Podkreślam: tuż przed wakacjami byliśmy gotowi do podpisania porozumienia. Gdyby to się udało wtedy, istniała szansa, że wprowadzone zmiany będą mogły wejść w życie wcześniej – tłumaczy dalej minister.

Dalej Brudziński przekazuje szczegółu dotyczące rozmwów o zmianach. – Zaproponowałem dodatkowe 253 zł podwyżki od 1 lipca 2019 roku dla wszystkich wszystkich funkcjonariuszy. Podkreślam: to kwota dodatkowa. Niezależnie od tego, od 1 stycznia 2019 roku w ramach modernizacji otrzymacie średnio 309 zł podwyżki. Oznacza to, że lipcu 2019 roku będziecie zarabiali średnio 1100 zł więcej niż w 2015 roku – mówił szef resortu. – Kolejna nasza propozycja dotyczy rozliczenia nadgodzin. Do tej pory jedynie strażacy mogli liczyć na płatne nadgodziny i to tylko w wysokości 60%. Proponuję, aby od 1 lipca 2019 roku wprowadzić odpłatność w wysokości 100% stawki godzinowej dla wszystkich służb MSWiA – dodał Brudziński.

– Pełnopłatne zwolnienia lekarskie to spełnienie kolejnego waszego postulatu. Dotyczyłoby ono tych z was, którzy są na pierwszej linii i na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, patrolują ulice, wyjeżdżając do pożarów czy strzegąc naszych granic. W ciągu roku w 100% płatne byłoby pierwsze 30 dni zwolnienia. Natomiast za czas chorego powyżej 30 dni będzie wypłacane 80% uposażenia. Od 1 stycznia 2013 roku rząd PO-PSL wprowadził zasadę 25 lat służby i 55 lat życia. Oznacza to, że aby przejść na emeryturę mundurową muszą być spełnione te dwa warunki. Chcemy zrezygnować z wymogu ukończenia 55 lat – tłumaczył Brudziński.