Polski zakonnik więźniem politycznym na Białorusi. Organizacje apelują

Wśród nich znalazł się 26-letni polski zakonnik z Krakowa, ojciec Grzegorz Gaweł, zatrzymany przez białoruską KGB pod zarzutem szpiegostwa.

Pod tysiąc więźniów politycznych na Białorusi

Organizacje takie jak "Wiasna" i białoruski PEN Club domagają się natychmiastowego uwolnienia aresztowanych. – Dalsze przetrzymywanie wymienionych przez nas osób ma podłoże polityczne – podkreślili w oświadczeniu, przypominając, że w białoruskich więzieniach przebywa obecnie 1 193 więźniów politycznych.

– Była rozmowa charge d'affaires ambasady Polski w Mińsku z przedstawicielami białoruskich władz. Więc jak każdy Polak na świecie, który znajdzie się w kłopotach, jest otoczony oczywiście naszą opieką. Natomiast nie mamy żadnych wątpliwości, że to jest po prostu propaganda i prowokacja – zapewniał jakiś czas temu koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa

Do zatrzymania polskiego zakonnika doszło 4 września w Lepelu (obwód witebski). Białoruska telewizja państwowa twierdzi, że duchowny został ujęty na gorącym uczynku podczas przekazywania tajnych dokumentów związanych z ćwiczeniami wojskowymi Zapad-2025. Na opublikowanym nagraniu 26-latek przyznaje się, że "chciał zdobyć informacje o manewrach wojskowych".

"MSZ traktuje to zdarzenie jako prowokację. Polska placówka w Mińsku podejmie wszelkie działania dyplomatyczne i prawne w celu pomocy i wsparcia dla polskiego obywatela zatrzymanego przez służby białoruskie" – zapewnił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński – zapewniło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych tuż po zatrzymaniu zakonnika.

Ojciec Grzegorz Gaweł należy do zakonu karmelitów w Krakowie. – Jak każdy Polak na świecie, który znajdzie się w kłopotach, jest otoczony naszą opieką – zapewnił Siemoniak.

Czytaj też:

Białoruś wezwała polskiego i czeskiego dyplomatę. "Incydent uważamy za zamknięty"Czytaj też:

Łukaszenka poruszył temat Poczobuta. "Tak jak w jego przypadku"