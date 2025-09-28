Niezły cyrk

Jako pierwsza para z tanecznego show odpadli projektantka mody Ewa Minge i jej taneczny partner Michał Bartkiewicz. Gdy nadszedł moment pożegnania, Minge nie gryzła się w język. W niezbyt sympatycznych słowach zwróciła się do jednego z jurorów, Rafała Maseraka. – Dzięki ci, Rafał Maserak, za to, że ośmieszyłeś nas na koniec, robiąc figurę, którą zrobiłam. Myślę, że to jest klasa sama w sobie – żachnęła się gwiazda, co wywołało spore zdziwienie jury. O co poszło? Wcześniej Maserak i Iwona Pavlović wykonali na parkiecie kilka podstawowych kroków cha-chy, a na koniec pokazali figurę, która przypominała tę wykonaną tydzień wcześniej przez Minge.