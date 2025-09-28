W Syrenie bez trzymanki

Pisanie recenzji ze spektaklu, który sprzedał się na pniu, gdzie z biletami trzeba czekać do wiosny, to dla krytyka nietypowa sytuacja. Ale sam przypadek Syreny pod dyrekcją Jacka Mikołajczyka jest dość nietypowy. Trzeba nieco cofnąć się w czasie, do roku 2018. Wtedy to na tę scenę wkroczyła "Rodzina Addamsów", musical Andrew Lippy, w tłumaczeniu i reżyserii dzisiejszego dyrektora. Syrena kojarzyła się wówczas, nie wchodząc w szczegóły, z niekoniecznie najwyższego lotu produkcjami estradowymi albo próbami ścigania się z "poważnymi" teatrami za czasów dyrekcji Wojciecha Malajkata.