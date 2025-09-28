Willa Broniewskiego

"To był prawdziwy cud, w środku głodnego, kartkowego, zaropiałego kraju to była europejska wyspa" – mówił poeta Andrzej Mandalian. W Polsce Ludowej wille "od narodu", w rzeczywistości od komunistycznej władzy, dostawali również nieliczni jej ulubieńcy, w 1946 r. Julian Tuwim, w 1950 r. Władysław Broniewski, "poeta proletariacki, piewca klasy robotniczej i partii" w 25-lecie swojej twórczości, obchodzone niczym państwowe święto, pokazywane nawet w Kronice Filmowej.