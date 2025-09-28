"Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów". Minister wręczył nagrody

– Dzisiejsze wydarzenie to piękne święto produktu lokalnego i regionalnego. Dziękuję wszystkim producentom i przetwórcom, którzy swoją pracą budują siłę polskiej żywności – to dzięki nim produkty rolno-spożywcze stanowią już 15 proc. naszego eksportu. Niech polska żywność będzie naszą chlubą – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.

XXIV finał konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – nagrody „Perła” i „Klucz do Polskiej Spiżarni” rozdane

27 września odbył się XXIV finał ogólnopolskiego konkursu, w którym wyróżniane są najlepsze produkty i potrawy regionalne. Podczas gali wręczono statuetki „Perła” oraz wyróżnienie „Klucz do Polskiej Spiżarni”. Konkurs od 2000 roku organizuje Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wraz ze Związkiem Województw RP i ośrodkami doradztwa rolniczego.

– To niezwykle ważne wydarzenie, które pokazuje siłę i różnorodność polskiej żywności. Dzięki takim inicjatywom możemy promować nasze produkty i tradycje kulinarne – podkreślił minister.

– Gratuluję wszystkim nagrodzonym. To ciężka praca, która jest dostrzegana i doceniana. Kiedy odwiedzam stoiska na różnych wydarzeniach, widzę, z jaką dumą producenci prezentują swoje medale i dyplomy – mówił szef resortu rolnictwa.

Podczas gali konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego uhonorowała także ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego, wręczając mu „Klucz do Polskiej Spiżarni”.

Polska żywność napędza eksport

Produkcja rolno-spożywcza to jedna z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki i filar naszej obecności na rynkach zagranicznych.

– Ponad 15 proc. całego polskiego eksportu stanowią produkty rolno-spożywcze, co w 2024 roku dało wartość ponad 231 miliardów złotych. To pokazuje, jak wielką siłą dysponujemy i jak duże mamy jeszcze możliwości rozwoju – podkreślił na targach w Poznaniu szef resortu rolnictwa.

– Musimy jednak pamiętać nie tylko o eksporcie, ale także o skracaniu łańcuchów dostaw i wspieraniu lokalnych rynków – dodał minister.

Lokalne rynki i wsparcie samorządów

Minister podkreślił również znaczenie lokalnych inicjatyw. Podziękował samorządom za organizację takich wydarzeń jak targi czy lokalne jarmarki.

– Zachęcam, aby takie ryneczki powstawały przy każdym urzędzie marszałkowskim czy wojewódzkim. To nie jest konkurencja dla dużych sieci handlowych, ale wielka szansa dla lokalnych producentów i konsumentów – podkreślił Stefan Krajewski.

Minister wyraził zadowolenie z faktu, że taka inicjatywa działa również przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – W każdą środę, zlokalizowany przed gmachem MRiRW, kiermasz „Lokalny Rolnik” z produktami lokalnymi z Mazowsza, woj. łódzkiego czy Podlasia cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród pracowników resortu, ale także mieszkańców Warszawy – powiedział minister.

Patriotyzm konsumencki i świadome zakupy

– Apeluję do konsumentów, aby dokonywać świadomych wyborów i kierować się patriotyzmem konsumenckim. Kupując produkt lokalny czy oznaczony logotypem „Produkt polski”, wspieramy naszych rolników i przetwórców – mówił szef resortu.

Stefan Krajewski odniósł się także do problemu marnowania żywności. – Zwracajmy też uwagę na terminy przydatności, aby nie marnować żywności. Odpowiedzialne zakupy to także element wspierania polskiej żywności – dodał.

Różnorodność regionów i tradycji

Odnosząc się do tematyki targów, minister podkreślił bogactwo polskich smaków. Zaapelował zarówno do konsumentów, jak i do sprzedawców, aby czerpać z tego bogactwa na co dzień.

– Warto, by obok tygodnia amerykańskiego czy greckiego w sklepach pojawiały się tygodnie regionalne – podlaskie, wielkopolskie czy lubelskie. To świetny sposób promocji naszych smaków, które odzwierciedlają bogatą historię i tradycję regionów – podkreślił minister.

Targi Smaki Regionów 2025

Targi Smaki Regionów 2025 odbywają się w dniach 26-28 września w Poznaniu. To święto regionalnej i tradycyjnej kuchni, podczas którego producenci z całego kraju prezentują swoje produkty, a konsumenci mogą je skosztować i zakupić.

Na stoisku MRiRW prezentowane są m.in.: ser koryciński swojski (ChOG), olej rydzowy tradycyjny (GTS), oscypek (ChNP), redykołka (ChNP), jabłka grójeckie (ChOG), śliwka szydłowska (ChOG), wielkopolski ser smażony (ChOG), suska sechlońska i wędzone jabłko sechlońskie (ChOG). Odbywają się tu także pokazy kulinarne z udziałem produktów z unijnymi oznaczeniami jakości oraz animacje i konkursy dla dzieci. Obok zlokalizowano stoisko programu „Odpoczywaj na wsi”.

Targi są otwarte dla publiczności, a wstęp jest bezpłatny. W programie znalazły się liczne warsztaty kulinarne, pokazy i prezentacje promujące różnorodność smaków polskich regionów.

Czytaj też:

Bryłka: W sprawie Mercosur Tusk wprowadza opinię publiczną w błądCzytaj też:

Morawiecki: Umowa Mercosur to też wsparcie dla Putina