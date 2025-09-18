Morawiecki: Umowa Mercosur to też wsparcie dla Putina

3 września Komisja Europejska przyjęła umowę o wolnym handlu UE-Mercosur. Jeśli ma wejść w życie, porozumienie będą jeszcze musiały zaakceptować Parlament Europejski oraz państwa członkowskie w głosowaniu na Radzie UE.

Porozumienie bardzo mocno wspiera niemiecka polityk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Umowa z Mercosur jest korzystna dla Niemiec, ale niekorzystna dla Polski, która dysponuje własnym, zdrowym rolnictwem. Rolnicy i wielu ekspertów wskazują, że polskie rolnictwo w części obszarów upadnie.

Morawiecki pokazał spot. "Ta kwestia ma drugie dno"

Mateusz Morawiecki ostrzega przed skutkami umowy. – Umowa UE z Mercosur zbliża się wielkimi krokami. To decyzja, która na lata zaważy na losach polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa naszego regionu. Polskie rolnictwo właśnie przegrywa swoją ostatnią bitwę, a rząd koalicji 13 grudnia biernie się temu przygląda – słyszymy w wideo opublikowanym przez byłego premiera.

Następnie zwrócono uwagę, że "gdy trzeba było walczyć o elektorat, mówili tak" i przywołano słowa Rafała Trzaskowskiego z kampanii: – Mówię twarde "nie" umowie między Unią Europejską a Mercosur.

– Lecz gdy trzeba walczyć o realny interes polskiego rolnika, zbywają naszych żywicieli milczeniem. Jeśli zaleje nas fala żywności z Ameryki Południowej, nasi rolnicy stracą ostatnią namiastkę konkurencyjności na rynku, który i tak jest już mocno zachwiany z powodu rozbudowanej europejskiej biurokracji, ale kwestia ta ma jeszcze drugie dno. Brazylia stanowiąca 3/4 całej organizacji Mercosuru, jako jeden z nielicznych krajów na świecie, nie tylko nie wstrzymał, ale też drastycznie zwiększył wartość wymiany handlowej z Rosją po 2022 roku – wskazano w spocie.

– Nie możemy więc pozwolić, by polskie rolnictwo i bezpieczeństwo całej Europy zostało poświęcone na ołtarzu niemieckich i francuskich interesów. Przestańcie opowiadać jacy to jesteście wspaniali i choć raz pokażcie sprawczość – tak kończy się wideo Morawieckiego.

