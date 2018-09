Przemycali kokainę w bieliźnie. Zatrzymano trzy osoby

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla trzech obywateli Armenii, którzy w ubiegłym tygodniu zostali zatrzymani na Lotnisku Chopina za próbę przemytu ponad 770 gramów kokainy. Przerzut narkotyków do Erewania udaremnili funkcjonariusze Straży Granicznej we współdziałaniu z policjantami z Centralnego Biura Śledczego Policji – podaje CBŚP.

Jak czytamy dalej, zatrzymani obywateli Armenii (w wieku 23, 35 i 44 lata) podróżowali tranzytem z Barcelony przez Warszawę do Erewania. Po przylocie mężczyźni nie opuścili strefy tranzytowej lotniska oczekując na dalszy lot do Armenii. Ich nerwowe zachowanie zwróciło jednak uwagę mundurowych, dlatego podchodząc do odprawy paszportowej zostali poproszeni o przejście do kontroli szczegółowej.

U każdego z mężczyzn znaleziono od 200 do 300 gramów substancji – łącznie cztery foliowe pakunki ukryte były w bieliźnie. Wstępna analiza proszku wykazała, że proszek znaleziony w pakunkach to wysokiej jakości kokaina, co dodatkowo potwierdziła dalsza ekspertyza przeprowadzona w laboratorium kryminalistycznym SG.

Zatrzymani usłyszeli już zarzut o czyn z art. 55 ust. 3 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za co grozi im grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

Śledztwo powierzono do dalszego prowadzenia Placówce Straży Granicznej Warszawa–Okęcie.

Czytaj także:

Wielka akcja CBŚP. Funkcjonariusze zlikwidowali szlak przemytniczy, zabezpieczyli prawie 200 kg narkotyków