Ryszard Rynkowski z zarzutami. Grozi mu więzienie

Prokuratura Rejonowa w Brodnicy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi Rynkowskiemu. Piosenkarzowi zarzucono, że prowadził samochód w stanie nietrzeźwości i doprowadził do kolizji. Do wypadku z udziałem artysty doszło 14 czerwca, tuż przed inauguracją festiwalu w Opolu. Sprawa trafiła do sądu 30 września.

Rynkowski trafi do więzienia?

Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu w rozmowie z "Super Expressem" potwierdził, że wokaliście grozi więzienie. Kara może sięgać nawet do trzech lat więzienia. – Został oskarżony o czyn z artykułu 178a. Kodeks Karny przewiduje za to karę do trzech lat pozbawienia wolności – wyjaśnił prokurator.

Jeśli sąd uzna winę Rynkowskiego, oprócz kary pozbawienia wolności możliwe jest także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nawet na okres 15 lat. Istnieje jednak opcja złagodzenia wyroku – prokuratura dopuszcza możliwość zawarcia porozumienia w przypadku, gdy artysta zdecyduje się na dobrowolne poddanie karze.

Na rozstrzygnięcie sądu i wymiar ewentualnej kary mogą wpłynąć także trudne doświadczenia osobiste piosenkarza. 18 września media poinformowały o śmierci jego drugiej żony. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w minioną sobotę.

Nie żyje żona Ryszarda Rynkowskiego

W piątek obiegła informacja o śmierci Magdaleny Rynkowskiej. 52-letnia żona Ryszarda Rynkowskiego, znana opinii publicznej jako Edyta, została znaleziona martwa w mieszkaniu w Brodnicy. Jak poinformował serwis Pudelek.pl, na podstawie informacji uzyskanych od rzecznika prasowego Prokuratora Okręgowego w Toruniu, kobieta zmarła 18 września, a jej ciało, około godz. 15.30, miał odnaleźć członek rodziny.

Przeprowadzona w poniedziałek sekcja zwłok kobiety wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci była "niewydolność oddechowo-krążeniowa, która była następstwem pęknięcia żylaków przełyku".

Okazuje się w mieszkaniu, oprócz Magdaleny Rynkowskiej, przebywał jedynie Ryszard Rynkowski. Artysta miał zostać przesłuchany jeszcze w piątek, później wskazywano poniedziałek, jednak, ze względu na jego niedyspozycję, nie było to możliwe. Policji udało się przeprowadzić czynności w tej sprawie dopiero we wtorek.

Czytaj też:

Pogrzeb Rynkowskiej. Poruszające słowa księdzaCzytaj też:

Przesłuchanie znanego piosenkarza. Nowe informacje