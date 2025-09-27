Pogrzeb Rynkowskiej. Poruszające słowa księdza

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 11.30. Przewodniczył im ksiądz Janusz Jezusek, kapłan bliski Rynkowskim – to on, 19 lat temu, błogosławił ich związek małżeński. Znał więc dobrze parę.

Podczas kazania ksiądz zwrócił się do rodziny i zgromadzonych. – Pożegnanie było bardzo trudne. To coś, co musi wypaść pięknie. Ale i godnie. Coś, co nosi się w sercu i o czym będzie się pamiętać. Żegnają się ludzie, którzy się kochają, życząc sobie tego kolejnego spotkania. Do następnego razu. Pożegnanie żony, matki to taki trudny moment. Nie tylko dla was, dla najbliższej rodziny, ale dla nas wszystkich. Szukałem długo takich słów, którymi dzisiaj można by wyrazić to, co kryje nasze serce. Nie da się jednak wyrazić w tych trudnych sytuacjach wszystkiego słowami – cytuje kapłana "Fakt".

"Te słowa kojarzę z waszym życiem"

Gazeta zauważa, że nie brakowało nawiązań do twórczości Ryszarda Rynkowskiego. – Można by powiedzieć i przytoczyć słowa z tej wielkiej szafy dobrych rad jak "Dary losu". "Póki ci smakuje świat, przy tobie są. Niewidoczne jak powietrze z górskich łąk. Zachód słońca nad jeziorem, zwykłe dni". (...) Jest jeszcze wiele innych, tych można powiedzieć maksym i różnych dobrych rad, które warto również w jakiś sposób dzisiaj sobie przypomnieć. Zobaczyłem te słowa, które w jakiś sposób sam kojarzę z waszym życiem. "Gdy dzień uchyla drzwi. Wsłuchany w sen twój często myślę, jak mamy żyć. Los, układa się jak dźwięk. Na klawiaturze cień, mej ręki. A Ty bądź koło mnie, tylko bądź bo wiesz, wystarczy być" – cytował ks. Jzeusek.

Po mszy pogrzebowej, żałobnicy odprowadzili urnę z prochami Edyty Rynkowskiej na cmentarz parafialny, gdzie spoczęła w rodzinnym grobowcu. Najbliżsi zmarłej zaapelowali do uczestników pogrzebu, aby zamiast kwiatów, uczestnicy wsparli Fundację "Dary Losu" w Brodnicy.

Czytaj też:

Przesłuchanie znanego piosenkarza. Nowe informacje