Żeby wstydu nie było

ĆWIERKOT | Po tym, jak poseł Franciszek Sterczewski popłynął zbawiać świat do Palestyny, i po tym, jak oczywiście zatrzymali go izraelscy żołnierze, po sieci zaczęły krążyć różne memy. Stop. Wygrał ten ze zdjęciem Beniamina Netanjahu, który wypowiada do słuchawki telefonicznej kwestię: „Albo zapłacicie okup, albo go wam oddamy”.
No bez szans, sprawiedliwie przyznać muszę, że jestem bez szans z taką Urszulą Zielińską wiceministrem klimatu i środowiska. Stop. Tu się niby staram jakieś zabawne zdanie sklecić, a tu przychodzi pani Ula z rozbieganym oczkiem i ad hoc, a nawet sauté, mówi takie rzeczy, że nie mam szans, żadnych, a nawet najmniejszych. No zacytuję państwu i proszę ocenić: „Co prawda, energia słoneczna z energią wiatrową bardzo dobrze się uzupełniają.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.