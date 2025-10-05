Listy do redakcji (41)

„Geniusz i biedak”, Piotr Gociek, „DRz” nr 37/2025

Szanowni Państwo,

w swoim peanie na cześć filmu „Amadeusz” Miloša Formana (37/2025) red. Piotr Gociek wziął niestety fabułę filmu za rzeczywistość i w kilku lekceważących frazach sponiewierał Antonia Salierego jako beztalencie, zawistnika i nienawistnika. Obraz ten ma się jednak nijak do rzeczywistości – już sam fakt, że u Salierego nauki kompozycji pobierali tacy giganci jak Schubert, Beethoven czy Liszt, powinien dawać co nieco do myślenia. To, co z Salierego robi Forman do spółki z Shafferem, to dość obrzydliwy przykład „character assassination”. Przykre, że red. Gociek powiela te oczerniające Włocha fikcje. Stan wiedzy na temat rzeczywistej relacji kompozytorów można podsumować cytatem z pracy Johna A Rice’a, „Antonio Salieri and Viennese Opera” (The University of Chicago Press, 1998):