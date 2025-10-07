Oni są powiązani z Rosją. Nowe nazwiska i firmy

Informację w tej spawie przekazała Krajowa Administracja Skarbowa. "Wpis na listę sankcyjną jest konsekwencją działań KAS w obszarze weryfikacji powiązań osób lub podmiotów z Federacją Rosyjską lub Białorusią, które mogą wpływać na bezpieczeństwo Polski" – napisał organ, cytowany przez rmf24.pl.

Osoby, które znalazły się na liście sankcyjnej (Andriej Michajłowicz Karpowicz, Veronika Ivanowna Pental i Władimir Leszczuk) są udziałowcami lub beneficjentami spółki.

Administracja zwróciła uwagę w komunikacie, że OMNI GRP sp. z o.o. jest powiązana osobowo ze spółką STEELTRADE sp. z o.o., która wcześniej występowała pod nazwą EMK GROUP sp. z o.o. Ta z kolei jest powiązana z innymi podmiotami gospodarczymi współtworzącymi Grupę "EMK", które są aktywne w branży stalowej na terenie Rosji, a także Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu.

Tym zajmowały się spółki

Krajowa Administracja Skarbowa opisała, jak wyglądała działalność wymienionych spółek.

"Z informacji posiadanych przez KAS wynika, że spółki z siedzibą w Polsce eksportowały, m.in. stal o szczególnych parametrach, opracowaną specjalnie do wymagających zastosowań w zakresie odlewania wysokociśnieniowego. Ten rodzaj stali jest szczególnie pożądany przez przemysł zbrojeniowy, ze względu na potrzebę zapewnienia wytrzymałości, lekkości i odporności na ekstremalne warunki, w jakich wyroby przemysłu zbrojeniowego mogą być eksploatowane" – czytamy w komunikacie. "Dlatego też ze względu na rodzaj i właściwości eksportowanych wyrobów stalowych, istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że towary te trafiły do rosyjskich fabryk zbrojeniowych" – dodała KAS.

Organ wskazał też mechanizm, którego efektem był fakt, że wyroby przyczyniające się do wzmacniania zdolności przemysłowych Rosji trafiały na tamtejszy rynek za pośrednictwem szeregu powiązanych podmiotów.

