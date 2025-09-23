600 luksusowych aut trafiło do Rosji i na Białoruś. CBŚP rozbiło gang

Funkcjonariusze CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie zatrzymali 20 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Gang działał na terenie kilku europejskich krajów, zajmując się fikcyjnym obrotem luksusowymi samochodami i wyłudzaniem podatku VAT. Wbrew unijnym sankcjom blisko 600 pojazdów trafiło do Rosji i na Białoruś.

"Śledztwo dotyczy działalności grupy przestępczej, która w latach 2021-2025 prowadziła proceder obejmujący Polskę, Czechy, Litwę, Niemcy i inne kraje europejskie. Jej członkowie posługiwali się tzw. słupami, zakładającymi spółki i działalności gospodarcze w celu wydłużenia łańcuchów transakcji oraz ukrycia ich przestępczego charakteru" – podano w komunikacie.

Łamali sankcje. Sprzedawali luksusowe auta do Rosji i na Białoruś

Członkowie gangu nabywali w salonach samochodowych luksusowe pojazdy marek takich jak BMW, Mercedes, Porsche, Lexus oraz Range Rover. Następnie auta były odsprzedawane kolejnym podmiotom i trafiały do odbiorców w krajach Unii Europejskiej. Stamtąd ponownie przewożono je do Polski, aby ostatecznie – z naruszeniem sankcji – sprzedać je do Rosji i na Białoruś, głównie poprzez firmy białoruskie, azerskie i kazachskie.

Według ustaleń śledczych, w wyniku tego procederu na wschód nielegalnie przetransportowano około 600 luksusowych samochodów. Firmy kontrolowane przez członków gangu uzyskały nienależny zwrot VAT w wysokości ponad 40 mln zł.

W drugiej połowie września funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 20 osób. Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Lublinie przedstawił im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania fikcyjnych faktur VAT o łącznej wartości ponad 17 mln zł, prania pieniędzy oraz obchodzenia sankcji wobec Rosji i Białorusi. Trzem podejrzanym przedstawiono zarzut kierowania grupą przestępczą. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy Lublin-Zachód wobec dwóch zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Podczas działań śledczy zabezpieczyli mienie w postaci ekskluzywnych zegarków, biżuterii i gotówki w różnych walutach. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował także środki na rachunkach bankowych podejrzanych – łącznie ponad 10 mln zł. Przestępstwa zarzucane członkom grupy, w tym niektóre zakwalifikowane jako zbrodnie, zagrożone są karą od pięciu lat pozbawienia wolności oraz wysokimi grzywnami.

