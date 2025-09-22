Miliardy złotych na służby mundurowe. MSWiA przedstawiło szczegóły

W latach 2026-2029 rząd przeznaczy 11,4 miliarda złotych na zakupy sprzętu, środki łączności, uzbrojenie i inwestycje budowlane. Dzięki temu powstanie m.in. ponad 100 nowych komend policji i Państwowej Straży Pożarnej, a kolejne kilkadziesiąt budynków zostanie zmodernizowanych. Do służb trafią tysiące nowych pojazdów, broń i wyposażenie funkcjonariuszy – poinformowało w poniedziałek MSWiA.

Resort przedstawił Program Modernizacji Służb Mundurowych na Stałym Komitecie Rady Ministrów. Projekt został przyjęty do prac rządu. Następnym krokiem będzie jego rozpatrzenie przez Radę Ministrów na posiedzeniu we wtorek.

Podział środków. Najwięcej dla policji

Budżet modernizacji to 13 miliardów złotych, z czego:

Policja – 7,3 mld zł: budowa nowych i remonty istniejących komend, modernizacja floty, zakup nowoczesnej broni krótkiej, dodatkowe etaty;

Straż Graniczna – 2,7 mld zł: system radarowego nadzoru granicy morskiej, zakup śmigłowców, modernizacja Centralnego Węzła Teleinformatycznego, nowe etaty;

Państwowa Straż Pożarna – 2,4 mld zł: budowa nowych strażnic, zakup nowoczesnych wozów ratowniczo-gaśniczych, trenażery szkoleniowe;

Służba Ochrony Państwa – 482 mln zł: nowa infrastruktura szkoleniowa, zakup pojazdów i sprzętu specjalistycznego.

Zgodnie z założeniami, aż 11 miliardów złotych będzie przeznaczone na inwestycje rzeczowe. To ponad dwa razy więcej niż w ramach poprzedniej modernizacji.

"Funkcjonariusze otrzymali już znaczące podwyżki, a wkrótce ruszy nowe świadczenie mieszkaniowe – do 1800 zł miesięcznie, które będzie wypłacane z wyrównaniem od lipca 2025 r. To realna pomoc dla policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP, szczególnie w dużych miastach, gdzie koszty życia są najwyższe. Rocznie rząd przeznaczy na ten cel niemal 2,5 mld zł" – czytamy w komunikacie.

