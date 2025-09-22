Zmiany w stołecznej policji. Oto jej nowy szef

Jak donosi RMF FM, nowym szefem warszawskiej policji zostanie Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński. W tej chwili trwają procedury weryfikacyjnego jego kandydatury. Ogroński pełni obecnie funkcję zastępcy komendanta stołecznego policji do spraw służby kryminalnej. Wcześniej był naczelnikiem wydziału kryminalnego stołecznej komendy.

Dymisja w cieniu konfliktu

Według doniesień "Gazety Wyborczej", od dłuższego czasu trwał konflikt między władzą centralną i warszawskim ratuszem a szefem stołecznej policji. Jedną z przyczyn konfliktu miało być stanowisko komendanta w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie.

Walichnowski poparł pomysł jej wprowadzenia, podczas gdy radni Koalicji Obywatelskiej byli przeciw. – Łączenie tej kwestii z ruchem kadrowym jest absolutnie nieuprawnione – stwierdził wiceminister Mroczek. – Ani minister Kierwiński, ani ja nie sugerowaliśmy tej zmiany. Ten wniosek płynie z policji – przekonywał. Nie odniósł się jednak wprost do pytania, co jest powodem tej decyzji. – Komendant główny policji dokonuje oceny skuteczności działania swoich podwładnych, komendantów wojewódzkich, kierując się kryteriami, które odnoszą się do efektów działania – mówił.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu komendant główny policji insp. Marek Boroń już skierował do MSWiA wniosek o odwołanie insp. Dariusza Walichnowskiego. Według medialnych doniesień, powodem dymisji miały być problemy kadrowe w stołecznym garnizonie. Szefostwo policji miało wątpliwości dotyczące polityki kadrowej komendanta. Stery stołecznej policji może przejąć jeden z zastępców Walichnowskiego. Na giełdzie pojawiło się także nazwisko szefa mazowieckiej policji nadinsp. Waldemara Wołowca. Na razie są to jedynie spekulacje.

