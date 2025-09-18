Nocna prohibicja. Kierwiński: Nie jestem zwolennikiem odgórnych zakazów

Radni Warszawy zajmowali się w czwartek dwoma projektami uchwał wprowadzającymi nocną prohibicję. Klub Lewicy i Miasto Jest Nasze proponowały prohibicję w godzinach 22:00-6:00, a prezydent Warszawy – w godzinach 23:00-6:00. Dodatkowo, projekt prezydencki zakładał dłuższy okres karencji – trzy miesiące, podczas gdy radnych – jedynie 14 dni.

Niespodziewanie Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt. "Szanuję zdanie warszawianek i warszawiaków, którzy wyrazili je podczas konsultacji społecznych i robimy krok w tę stronę w ramach pilotażu, podobnie jak to miało miejsce w wielu miastach" – oświadczył w mediach społecznościowych. Radni Koalicji Obywatelskiej zaproponowali przyjęcie stanowiska zakładającego pilotażową nocną prohibicję w dwóch dzielnicach – Śródmieściu i Pradze Północ.

Spośród 18 warszawskich dzielnic 14 negatywnie zaopiniowały pomysł wprowadzenia nocnej prohibicji. Propozycję poparły: Bielany, Ochota, Praga Północ oraz Śródmieście. Ograniczenie sprzedaży alkoholu miałoby obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych. Nocna prohibicja nie obejmie restauracji, barów, pubów itp.

Ważna sesja Rady Warszawy. Kierwiński: Jestem w kontakcie z Trzaskowskim

Na konferencji prasowej Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji i równocześnie szef warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej, został zapytany przez dziennikarzy o głosowanie Rady Warszawy. – Jestem przeciwnikiem jakichkolwiek zakazów w zakresie szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Natomiast mandat radnych w tym zakresie jest mandatem wolnym – powiedział polityk, dopytywany, dlaczego radni KO głosują przeciwko projektowi Trzaskowskiego.

Kierwiński zapewnił, że jest w kontakcie zarówno z prezydentem Warszawy, jak i z radnymi. – Myślę, że decyzje, które dziś zapadną na radzie miasta, będą wspólnie ustalone między radnymi a panem prezydentem – przekonywał. – Nie jestem zwolennikiem odgórnych zakazów, które mają rozwiązywać rzekomo problemy, raczej jestem zwolennikiem skutecznych programów profilaktycznych i taki program radni Koalicji Obywatelskiej w Warszawie z prezydentem Warszawy przedstawią. Będzie on miał też w sobie pewne elementy pilotażu – dodał.

Od kilku tygodni media spekulują, że w Warszawie tli się polityczna wojna na linii Trzaskowski-Kierwiński. Spór ten ma dotyczyć właśnie projektu ws. wprowadzenia w stolicy nocnego zakazu sprzedaży alkoholu.

