Wiceszef MON usunął wulgarny wpis o Putinie. Jak się tłumaczy?

W czwartek został zaprezentowany rządowy raport "Polska pomoc Ukrainie 2022-2023". Przygotowała go Rada do spraw Współpracy z Ukrainą, którą kieruje poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal.

W rozdziale poświęconym pomocy wojskowej napisano, że od początku 2022 r. Polska dostarczyła 46 pakietów różnego rodzaju uzbrojenia i amunicji, a pakiet 47 jest w fazie przygotowania. W latach 2022-2024 Polska przekazała Ukrainie nieodpłatnie: 318 czołgów, 586 pojazdów opancerzonych, 137 systemów artyleryjskich, 10 samolotów, 10 helikopterów.

Rządowy raport o pomocy Ukrainie. Polska przekazała najwięcej czołgów

"Liczby te stawiają Polskę na pierwszym miejscu na świecie pod względem ilości czołgów i wozów bojowych piechoty przekazanych Ukrainie" – podkreślono w raporcie.

Jak czytamy, do marca 2025 r. łączna wartość pomocy wojskowej udzielonej przez Polskę, razem z innymi formami wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy, przekroczyła 18 mld zł. Tylko w 2022 r. wartość przekazanego sprzętu wojskowego, nieuwzględniająca innych form wsparcia militarnego, wyniosła 7,23 mld zł, a w latach 2023-2024 5,63 mld zł.

Tomczyk pisze "je**ć Putina", następnie usuwa wpis

Dane z raportu opublikował na platformie X jeden z ukraińskich blogerów wojskowych. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (KO) skomentował ten wpis, publikując wulgarny komentarz na temat Władimira Putina. "And much more! F**k Putin! (I wiele więcej! Je**ć Putina!)" – napisał. Później swój post skasował.

Dziennikarze TVN24 skontaktowali się z Tomczykiem, żeby zadać mu pytanie o powód usunięcia komentarza. – Ustawa o ochronie języka polskiego mówi, żeby wybierać język polski. Moja ocena jest jasna. Następnym razem po polsku – oświadczył wiceszef MON.

Tomczyk: Dlaczego w tej sprawie mamy się przejmować Niemcami?