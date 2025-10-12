Czarna seria. Kolejne zaginięcie pary nastolatków

W sobotę policja z Koluszek opublikowała informację o zaginięciu nastolatków. "Uwaga zaginęła dwójka 16-latków. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Koluszkach poszukują dwójkę zaginionych 16-latków Joannę Cieplucha i Karola Szewczyka. Nastolatkowie byli widziani po raz ostatni w miejscu swojego zamieszkania w miejscowościach Koluszki i Borowa w gm. Koluszki w godzinach porannych dnia 9 października 2025 roku. Od tamtej pory 16-latkowie nie przebywają w miejscu zamieszkania, nie kontaktowali się również z rodziną lub sąsiadami. W sprawie podjęto działania poszukiwawcze, które trwają do chwili obecnej. Wszystkie osoby mające wiadomości na temat zaginionych proszone są o pilny kontakt z policją" – poinformowano.

Zaginiona Joanna Cieplucha, mieszka w Borowej, gmina Koluszki. "Rysopis: 160 cm wzrostu, szczupła budowa ciała, oczy koloru piwnego, włosy do ramion koloru ciemny brąz, uzębienie pełne. W dniu zaginięcia ubrana w czarną bluzkę na ramiączka, czarne spodnie dresowe, czarną puchową kurtkę z kapturem, białe buty za kostkę, przy sobie miała czarną małą torebkę i sluchawki bezprzewodowe" – podano.

Drugi zaginiony, 16-letni Karol Szewczyk: "175 cm wzrostu, szczupła budowa ciała, włosy krótkie koloru ciemny blond, oczy niebieskie, cechy charakterystyczne to duża blizna na łokciu prawej ręki. Ubrany w dniu zaginięcia w czarne buty za kostkę, czarną kurtkę typu wiatrówka, jasne dresy".

"Wszystkie osoby mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionych nastolatków proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada 62 f, pod numerem telefonu (47) 842 12 11, bądź z najbliższą jednostką Policji pod numerem 112" – apeluje policja.

Tragiczny finał poszukiwań nastolatków na Podkarpaciu

W sobotę podkarpacka policja poinformowała o tragicznym finale poszukiwań 14-letniej mieszkanki Rzeszowa i 15-letniego mieszkańca powiatu sanockiego. Zaginięcie nastolatków zgłosili poprzedniego dnia ich rodzice. Maja i Wiktor wyszli ze szkoły. Od ok. godz. 18 słuch po nich zaginął. W sobotę poszukiwania nastolatków zakończyły się w tragiczny sposób.

Niestety, ciała obojga nastolatków znaleziono w sobotę po południu. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie po godz. 17.40 w sobotę, 11 października poinformowała o odnalezieniu ciał zaginionych nastolatków. "Na miejscu policjanci wykonują czynności. Decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, ciała zostały zabezpieczone do dalszych badań" – przekazano w komunikacie.