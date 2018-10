Awantura przed parlamentem. Pielęgniarki próbowały wejść do Sejmu

Między protestującymi a funkcjonariuszami zaczęło dochodzić do przepychanek Pielęgniarki wspierał Bartosz Arłukowicz – były minister zdrowia w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz.

– Dzisiaj chcieliśmy tę sprawę załatwić. Przy jakiej opcji politycznej nam naprawdę jest wszystko jedno. My się żadną polityką nie zajmujemy, nie jesteśmy na żadnych listach. Jeżeli ktoś do nas wyciągnął rękę po 3-tygodniowym okresie negocjacji to przyjęliśmy tę rękę – mówiła jedna z protestujących pielęgniarek.

W internecie pojawiło się już krótkie nagranie z zajścia.

Pielęgniarki usiłowały się dostać na teren parlamentu, aby uczestniczyć w posiedzeniu komisji zdrowia.

Po tym jak protestujących nie wpuszczono na teren parlamentu, pielęgniarki zdecydowały się udać pod Ministerstwo Zdrowia.