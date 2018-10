Co produkują firmy państwowe?

Tytułowe pytanie wcale nie jest aż tak absurdalne, jak by się na pierwszy rzut oka wydawało. Bo, owszem, państwowe firmy – jak prywatne – zazwyczaj produkują coś, do produkcji czego zostały stworzone. Lecz „produkują” także coś jeszcze. Co „produkują” i ile nas – podatników – to kosztuje?