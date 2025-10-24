Zabójstwo w hotelu. Jest list gończy za Białorusinem

Do zabójstwa Izabeli R.-H doszło 16 października 2023 r. w Warszawie w hotelu na warszawskiej Woli. Kobieta była poszukiwana jako zaginiona od 13 października 2023 r. Jej ciało zostało odnalezione w hotelowym pokoju w dniu 18 października 2023 r.

Na podstawie opinii biegłych ustalono, że kobieta zmarła na skutek ucisku pętli na narządy szyi w mechanizmie zadzierzgnięcia co skutkowało uduszeniem gwałtownym. Śledztwo wykazało, że kobieta przebywała w hotelu na spotkaniu biznesowym, a zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne.

Na co dzień Izabela mieszkała pod Krakowem z mężem. W dniu zaginięcia miała się wybrać do rodziców, do nieodległych Tomic. Po odkryciu zwłok, poruszony mąż napisał: "Zawsze będę Cię kochał. Nigdy nie przestanę o Tobie myśleć. Mój świat nigdy nie będzie pełny bez Ciebie. Tęsknię za Tobą w każdej sekundzie".

List gończy za podejrzanym. Każdy, kto ma informacje, powinien przekazać je policji

W komunikacie prokuratury czytamy: "W przedmiotowej sprawie wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa obywatelowi Republiki Białorusi – Erykowi Piatrou s. Victora. Jak ustalono sprawca zaraz po dokonaniu zabójstwa opuścił teren RP i aktualnie może znajdować się na terenie Białorusi. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Za podejrzanym wydano list gończy. Czyn zarzucany podejrzanemu zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności".

Każdy, kto wie o miejscu pobytu podejrzanego Eryka Piatrou, winien poinformować o tym najbliższą jednostkę Policji. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności, kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody, zaciera ślady przestępstwa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.