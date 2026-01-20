"Milczenie Łazarza". Zapraszamy na spotkanie z Piotrem Goćkiem

Spotkanie poprowadzi Jakub Moroz.

Krzysztof Koehler o tomiku wierszy:

Ten, kto mówi w tych wierszach, jest niezwykle precyzyjny i skupiony. Nie poprzestaje na tym, co widać na pierwszy rzut oka. Wchodzi w głąb, chce dostrzec więcej. Widzialne, znane, przyswojone – to zaledwie punkt wyjścia do tych wierszy-medytacji. Każdy z tekstów w tomie „Milczenie Łazarza” to niezwykłe odkrycie. Świetnie się tę książkę czyta. Jeśli zadaniem literatury jest ujawniać to, co na drugim planie, co skryte, co – zarazem – stanowi ramę, na której zawieszone są wszystkie nasze najważniejsze sprawy, to mamy w tej opowieści do czynienia z prawdziwą literaturą.

Piotr Gociek (ur. 1969) – pisarz, poeta, krytyk, publicysta. Autor powieści,,Demokrator”, tomu opowiadań,,Czarne bataliony”, kilku książek publicystycznych i podróżniczego eseju,,Tajemnicza Kreta. Wolność, historia, legenda”. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza, raz na liście nominacji do Literackiej Nagrody Europy Środkowo-Wschodniej,,Angelus”.

Gospodarz programów radiowych, związany m.in. z Polskim Radiem, RMF FM i Radiem Plus. Autor programów telewizyjnych w TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia i TV Republika. Prowadzi własny kanał na YouTube poświęcony literaturze,,Piotr Gociek Zaprasza” oraz współprowadzi internetowy magazyn filmowy,,Się Zobaczy”.

Jako poeta debiutował w drugim obiegu na łamach,,Kultury Niezależnej” oraz podziemnym arkuszem,,Krew”. Potem wydał tomiki,,Trzeci kamień od słońca”,,,Powrót na akwarelę szaleństwa” oraz przekrojowy wybór,,Widzenie Eneasza”. Publikował wiersze na łamach pism takich jak,,Twórczość”,,,Arcana” czy,,Czas Kultury”. Laureat konkursu poetyckiego,,Czasu Kultury” (pierwsze miejsce ex equo z Marzanną Kielar). Jego utwory były tłumaczone na rosyjski i ukraiński.

Data: środa – 21 stycznia 2026, g.18:00 | Muzeum Archidiecezji Warszawskiej ul. Dziekania 1