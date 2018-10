"30 tys. ludzi trzyma za gardło 40 mln obywateli", "glut, który trzeba rozbić". Gretkowska o Kościele

W rozmowie z Bartoszem Węglarczykiem Gretkowska mówiła o tym, co w reakcji na film Wojciecha Smarzowskiego zdziwiło ją najbardziej. Jak podkreśliła, "Kler" widzieli wszyscy, podczas gdy teksty o pedofilii w Kościele ukazują się od wielu lat.

– Wszyscy wiemy, że rocznie idzie na Kościół kilkanaście miliardów złotych i to jest potem poza jakąkolwiek kontrolą finansową, bo tam nie ma przezroczystości, to jest taki system feudalny – mówiła. – Natomiast na sali była kompletna cisza, naród doznawał objawienia patrząc na ekran. W innych krajach, takich jak Ameryka czy Irlandia ludzie doznają wstrząsu kiedy ukazują się fakty. I teraz: czy my nie mamy rozumu, że dopiero film - genialny film, ale jednak fikcja, powoduje jakieś pytania, debatę? Ten film nie okrywał tajemnic, to nie była jakaś bomba rzucona o której nie mieliśmy pojęcia. Wszyscy o tym wiedzieli. I dopiero film, obrazek - jak dla dziecka - budzi emocje. I to jest dla mnie wstrząsające – przyznała.

Manuela Gretkowska odniosła się również do kwestii odszkodowań, które należy wypłacać ofiarom księży pedofilów. Stwierdziła przy tym, że "30 tys. ludzi - bo tyle jest kleru w Polsce - trzyma za gardło 40 mln obywateli, którzy płacą na to kilkanaście miliardów". – To tak, jakbyśmy byli w tej wodzie święconej (...) utopieni i uduszeni mieli umysł kadzidłem tradycji. Jeżeli ci ludzi nie mają z czego płacić, bo są biedni, a to kilkanaście miliardów idzie na Kościół i bogacenie się, to wszystko jest jakiś feudalny, postkomunistyczny, komunistyczny - nie wiadomo już jakich systemów, bo to jest mafijny system - glutem, który powinien zostać rozbity – mówiła. Jak podkreśliła nie sądzi, aby do tego doszło, bo obecna Polska "jedzie na Kościele". Pisarka przekonywała, że nie chodzi o to aby oddzielić państwo od Kościoła, ale kler od Kościoła, ponieważ "wiara ludzi nie jest tym samym, co Kościół".