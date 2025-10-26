Kraj
  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek

Król świata

Dodano: 
Kadr z filmu "Druga Furioza" na Netflix
Kadr z filmu "Druga Furioza" na Netflix Źródło: Netflix
OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE W sercu filmu "Furioza" były kwestie honoru, lojalności i męskiej przyjaźni.

Kumple z chuligańskiej załogi wybierali różne drogi: ktoś został lekarzem, kto inny policjantem (a właściwie policjantką), inni nadal chadzali na ustawki do lasu, żeby łomotać się do krwi, ale był to świat, w którym istniały pewne granice.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także