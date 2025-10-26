Kraj

Powiedz: "Franz"

Dodano: 
Reżyser Agnieszka Holland
Reżyser Agnieszka Holland Źródło: PAP / Piotr Nowak
Polskim kandydatem do Oscara został film o mieszkającym w Czechach niemieckojęzycznym Żydzie.

Absurd, godny autora "Zamku". Nie jest to biografia sensu stricte, lecz raczej wariacja na temat Franza K. i jego twórczości. Fizyczne podobieństwo aktora do pisarza robi wrażenie, Weiss wygrałby konkurs na sobowtóra, nawet gdyby startował w nim oryginał.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Wiesław Chełminiak
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także