Powiedz: "Franz"

Polskim kandydatem do Oscara został film o mieszkającym w Czechach niemieckojęzycznym Żydzie.
Absurd, godny autora "Zamku". Nie jest to biografia sensu stricte, lecz raczej wariacja na temat Franza K. i jego twórczości. Fizyczne podobieństwo aktora do pisarza robi wrażenie, Weiss wygrałby konkurs na sobowtóra, nawet gdyby startował w nim oryginał.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
