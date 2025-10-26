Škoda Superb IV Liftback PHEV
Kraj
  Jacek Przybylski

Škoda Superb IV Liftback PHEV

Škoda Superb IV Liftback PHEV
Škoda Superb IV Liftback PHEV
Flagowy czeski model to od lat jeden ze sprzedażowych hitów na polskim rynku.

I jak pokazują statystyki za 2025 r., Czesi skutecznie walczą o to, aby się to nie zmieniło. Najnowsza odmiana limuzyny polskiej klasy średniej (segment D) w wersji Liftback stała się bowiem jeszcze zwinniejsza, ma też ulepszony układ kierowniczy, bardziej stabilne zawieszenie, a dzięki większej baterii (25,7 kWh brutto) i napędowi hybrydowemu drugiej generacji jest już na tyle oszczędna, że pozwala pokonywać długie dystanse bez oglądania się na stacje benzynowe (niczym stary, dobry diesel).

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

