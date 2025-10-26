Škoda Superb IV Liftback PHEV

Flagowy czeski model to od lat jeden ze sprzedażowych hitów na polskim rynku.
I jak pokazują statystyki za 2025 r., Czesi skutecznie walczą o to, aby się to nie zmieniło. Najnowsza odmiana limuzyny polskiej klasy średniej (segment D) w wersji Liftback stała się bowiem jeszcze zwinniejsza, ma też ulepszony układ kierowniczy, bardziej stabilne zawieszenie, a dzięki większej baterii (25,7 kWh brutto) i napędowi hybrydowemu drugiej generacji jest już na tyle oszczędna, że pozwala pokonywać długie dystanse bez oglądania się na stacje benzynowe (niczym stary, dobry diesel).
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
