Škoda Superb IV Liftback PHEV

I jak pokazują statystyki za 2025 r., Czesi skutecznie walczą o to, aby się to nie zmieniło. Najnowsza odmiana limuzyny polskiej klasy średniej (segment D) w wersji Liftback stała się bowiem jeszcze zwinniejsza, ma też ulepszony układ kierowniczy, bardziej stabilne zawieszenie, a dzięki większej baterii (25,7 kWh brutto) i napędowi hybrydowemu drugiej generacji jest już na tyle oszczędna, że pozwala pokonywać długie dystanse bez oglądania się na stacje benzynowe (niczym stary, dobry diesel).