Afera ws. CPK. Tusk: Mam dla nich złą wiadomość

Do najnowszych doniesień ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego szef rządu odniósł się w poniedziałek po południu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Tusk zabiera głos ws. sprzedaży działki pod CPK. "Jest w prokuraturze"

"Mateusz Morawiecki zawsze umiał w działki, a pisowski minister od CPK Horała tłumaczył, że jak kraść, to tylko zgodnie z procedurami" – zaczął swój wpis na platformie X Donald Tusk.

Po tych słowach poinformował: "Mam dla nich złą wiadomość: sprawa przekrętu opisanego przez WP od kilku miesięcy jest w prokuraturze. Zgodnie z procedurami oczywiście".

Politycy PiS zrobili to tuż przed oddaniem władzy

Sprawę, do której odniósł się Tusk opisała w poniedziałek Wirtualna Polska. Z ustaleń serwisu wynika, że tuż przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zgodę na sprzedaż strategicznej działki pod Centralny Port Komunikacyjny. Działka mogła trafić do wiceprezesa firmy przetwórczej Dawtona Piotra Wielgomasa, z którym minister Robert Telus spotkał się w czasie kampanii wyborczej.

Jak czytamy, transakcję tę do ostatniej chwili próbowały zablokować władze CPK. Niestety, bezskutecznie. Działka została sprzedana za 22,8 mln złotych. Niebawem jej wartość może jednak sięgnąć nawet 400 mln. Wszystko dlatego, że wkrótce zmieni ona przeznaczenie. Na ziemi pod uprawę rolną powstaną wkrótce tory szybkiej kolei do lotniska oraz magazyny, punkty usługowe, a także mieszkania.

Wiadomo, że przed sprzedażą ziemia należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Firma Dawtona dzierżawiła ją od 2008 roku.

