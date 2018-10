Socjolog o taśmach: Polaków nie oburza to, że ktoś sobie przeklina

Profesor Henryk Domański odniósł się do ostatnich wydarzeń, między innymi do sprawy konwencji prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego z PO, czy do nagrań premiera Mateusza Morawieckiego z restauracji Sowa i Przyjaciele. Zdaniem eksperta nie będzie to miało większego znaczenia przy wyborach samorządowych.

– W wyborach samorządowych niewątpliwie bardziej pod uwagę brane są sprawy lokalne. Kwestie wodociągów, ochrony środowiska w danym regionie. Troszkę inaczej sprawa wygląda w przypadku stolicy, gdzie na przykład kwestia budowy metra jest interesująca także w skali ogólnopolskiej – mówi profesor Henryk Domański.

– Kontekst ogólnopolski jest jednak kampanii widoczny. Zachowania polityków są brane pod uwagę. To, czy dany polityk przestrzega norm. W ogóle politycy posługują się wszelkimi środkami by zdyskredytować przeciwnika. Taśmy mogą być do tego wykorzystywane. Wyborca jest pod natłokiem tych wydarzeń – mówi ekspert.

Jak zaznacza, taśmy nie muszą politykom szkodzić. – Wśród wyborców nie budzi wielkiej sensacji to, że ktoś przeklina. Ale gdyby kogoś przyłapano, jak na przykład kradnie 50 złotych na stacji benzynowej, to wtedy tak – to wzbudziłoby emocje – podsumowuje naukowiec.

Czytaj także:

Czy ujawnione taśmy wpłynęły na sondaże? Komu dzisiaj ufają Polacy?