Marcin Makowski z nominacją do nagrody MediaTory

Obok Marcina Makowskiego, w kategorii "Nawigator" nominowani zostali:

Katarzyna Borowiecka, ABC Popkultury - zestaw powiększony (Polskie Radio Trójka)

Artur Domosławski ("Polityka")

Michał Okoński ("Tygodnik Powszechny")

Patryk Słowik ("Dziennik Gazeta Prawna")

MediaTory to nagroda studentów dziennikarstwa – uprawnionych do głosowania jest ponad 10 tysięcy studentów z 22 uczelni wyższych z całej Polski. To oni nominują najlepszych ich zdaniem dziennikarzy i ludzi mediów. Zwycięzców poznamy podczas gali finałowej 1 grudnia w Auditorium Maximum UJ.

W tym roku nagrody w dziewięciu kategoriach zostaną przyznane już po raz dwunasty. Organizatorami plebiscytu są Stowarzyszenie MediaTory oraz Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa UJ, a współorganizatorem – Uniwersytet Jagielloński.