Fundacja Kukiza zwróciła budżetowi prawie 1,5 mln złotych

Fundacja, w której Radzie zasiada Paweł Kukiz, powstała ponad 20 lat temu. Na początku 2023 roku premier Mateusz Morawiecki przyznał jej blisko 4,3 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa, a dotacja przeznaczona była na realizację projektu pod nazwą "Instytut Demokracji Bezpośredniej".

Później fundacja jeszcze kilkukrotnie dostawała środki. Teraz okazuje się, że nie wydała wszystkich. Zbigniew Oborski, prezes "Potrafisz Polsko" mówi portalowi WP, że do realizacji zadania, którego wskaźniki rezultatów zostały osiągnięte, a w wielu przypadkach przekroczone – wydano ok. 69 proc. przewidzianych i przyznanych na ten cel środków.

– Wydaliśmy ostatecznie 2 967 667 zł i 92 grosze wobec przewidzianej w ofercie i przyznanej kwoty 4 284 900 zł. W styczniu 2024 r. zwróciliśmy odpowiednio: 900 000,00 zł; 417 172,08 zł; 60,00 zł – informuje WP Oborski, prezes fundacji.

Fundacja "na minusie"

Na stronie internetowej opublikowane zostało dokładne sprawozdanie z realizacji zadania. "Udało nam się stworzyć i uruchomić platformę, która pozwala na organizację transparentnych i bezpiecznych głosowań. Zorganizowaliśmy 52 spotkania w 15 województwach, w których uczestniczyło około 1500 osób, a relacje z wydarzeń dotarły do blisko 43 000 osób online. Uruchomiliśmy kanał na YouTube, na którym zgromadziliśmy ponad 200 filmów edukacyjnych. Filmy obejrzano już prawie 3 miliony razy. Wydaliśmy dwie publikacje – broszurę i książkę – które trafiły do 9000 szkół, bibliotek i instytucji w całej Polsce. Przygotowaliśmy 31 krótkich animacji edukacyjnych, które prezentują mechanizmy demokracji bezpośredniej oraz zasady zawarte w Konstytucji. Animacje te zdobyły popularność, uzyskując ponad 2,6 miliona wyświetleń w mediach społecznościowych. Zrealizowaliśmy 6 tur badań opinii publicznej, pytając Polaków o ich stosunek do demokracji bezpośredniej" – czytamy.

W 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli zwracała uwagę, że rząd niewłaściwie dysponuje tą częścią budżetu. NIK wskazało, że rezerwa ma umożliwiać rządowi reagowanie "w sytuacjach nagłych, których wystąpienia nie można było przewidzieć, a wymagających niezwłocznego wsparcia finansowego".

WP wylicza, że na końcu 2023 r. przychody fundacji wyniosły 4,94 mln zł, a na końcu 2024 r. zaledwie 97,4 tys. zł. Zysk fundacji w 2023 r. wyniósł 1,16 mln zł. Z kolei na koniec ubiegłego roku fundacja zanotowała 1,8 mln zł na minusie.

– Działalność fundacji rozpatruje się w przeciągu dłuższego czasu. A nie za okres jednego czy dwóch lat. Najważniejsze, że fundacja ma wszystko poukładane. Kontrolowano nasze wydatki bardzo dokładnie. I nie znaleziono żadnych uchybień, czy indywidualnych korzyści. Każdą złotówkę na Instytut Demokracji Bezpośredniej wydaliśmy rzetelnie. Na tyle racjonalnie prowadziliśmy działalność, że mogliśmy zwrócić i zwróciliśmy zaoszczędzone blisko 1,5 mln zł do budżetu państwa – komentuje Paweł Kukiz.

– Natomiast nie możemy obecnie na taką skalę działać w sytuacji, w której obecna władza, która jest dysponentem środków, dysponuje nimi tak, by otrzymywały je życzliwe tejże władzy podmioty – dodaje polityk.

Czytaj też:

Zaskakująca deklaracja Kukiza. Chodzi o Czarzastego