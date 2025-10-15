Zaskakująca deklaracja Kukiza. Chodzi o Czarzastego

W czasie gdy media donoszą o możliwym buncie wewnątrz koalicji przeciwko kandydaturze Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu, z zaskakującą deklaracją wychodzi Paweł Kukiz. Polityk w rozmowie z "Super Expressem" zapowiedział, że poprze w takim głosowaniu lidera Lewicy.

Czarzasty marszałkiem Sejmu? Kukiz mówi "tak"

– To będzie przynajmniej równie wesoły marszałek jak Szymon Hołownia. W tym co mówię nie ma żadnej złośliwości. To bardzo podobny sposób traktowania posłów i prowadzenia obrad, podobna ekspresja. To będzie bardzo sympatyczny marszałek – wyjaśnił swoją motywację twórca Kukiz'15.

Ze słów polityka wynika, że w tym kontekście nie przeszkadza mu komunistyczna przeszłość Czarzastego. Jak podkreślił, i tak zasiada już w Sejmie i tworzy koalicję rządową. – Wolę wesołego Włodzimierza Czarzastego na tym stanowisku niż jakiegoś tam partyjniaka z Platformy Obywatelskiej – podsumował.

Kandydatura Czarzastego strzałem w stopę koalicji?

Przypomnijmy, że ledwie w ubiegłym tygodniu także "SE" donosił o możliwym rozłamie w koalicji w głosowaniu nad wyborem Czarzastego na następcę Szymona Hołowni. Gazeta przypomniała wówczas o jasnej deklaracji, jaką już złożyła w tej sprawie jedna z posłanek. – Mam problem z jego przeszłością. Poparcie tej kandydatury byłoby niezgodne z moimi wartościami – przyznała w ostatnim czasie Agnieszka Buczyńska.

Okazało się, że to może nie być jedyny taki przypadek. Marek Sawicki w rozmowie z tabloidem choć sam nie chciał zadeklarować, jak zagłosuje w sprawie Czarzastego, podkreślił, że zna osoby ze swojej partii, które nie podniosą ręki za tym, aby polityk ten został drugą osobą w państwie.

– Jest wiele przesłanek ku temu, żeby Czarzasty nie kandydował na marszałka. To sprawa finansowanie firmy jego żony ze środków z KPO, to również cechy charakteru Czarzastego, komunistyczna przeszłość, czy wreszcie afera Rywina. To wszystko PiS wykorzysta przeciwko nam – mówił Sawicki. Zdaniem posła PSL, koalicja powinna się zastanowić, czy taką kandydaturą nie strzela sobie w stopę. – Znam posłów naszego klubu, którzy będą przeciwko Czarzastemu. Jak zagłosuję? Okaże się w dniu głosowania – mówi.

