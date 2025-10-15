"Nic bardziej obrzydliwego dziś nie zobaczycie". Poseł Polski 2050 oburzony "żartem" Sekielskiego

Sprawa ma związek z jednym z odcinków "Sekielski sunday night live".
Sekielski "zażartował" z Hołowni. Gramatyka: Ile trzeba mieć w sobie nienawiści?
W pewnym momencie gospodarz programu Tomasz Sekielski mówił zaproszonym gościom o utworzonej przez siebie sondzie internetowej. Wymieniając kolejnych polityków przekręcił nazwisko Szymona Hołowni. – Z czego się dalej pośmiejemy? Przejdziemy do koalicji. Przypomnę, że jest sonda, którą uruchomiłem: kto ma większe powody do śmiechu? Tusk, Kosiniak-Kamysz, czy „Kałownia”, czy Czarzasty? – mówił Sekielski.
Nagranie ukazujące ten fragment programu opublikował na platformie X jeden z internautów. Udostępnił je wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. Polityk nie krył oburzenia.
"Nic bardziej obrzydliwego dziś nie zobaczycie. Zachodzę w głowę ile trzeba mieć w sobie nienawiści żeby takie rzeczy uskuteczniać…" – napisał Gramatyka.
Cała sytuację podsumował europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. "W końcu dociera do niektórych przedstawicieli 'uśmiechniętej koalicji', że są częścią obozu, swoistej kulturowej dziczy" – ocenił polityk.
Sekielski jak Lis
Przypomnijmy, że po raz pierwszy tego obraźliwego określenia pod adresem lidera Polski 2050 użył Tomasz Lis. Było to w roku 2023, kiedy ówczesna opozycja rozważała wspólny start w wyborach parlamentarnych. Plany te pokrzyżował jednak Hołownia, który wysłał wówczas sygnał, że jego ugrupowanie jest gotowe do samodzielnego startu.
Były redaktor naczelny "Newsweeka" opublikował wówczas w mediach społecznościowych serię wpisów, uderzających w lidera Polski 2050. "Kasując perspektywę wspólnej listy opozycji pomaga się Kaczyńskiemu. Kałownia’2023" – zaatakował Hołownię i jego partię Lis.
