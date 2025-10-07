Sensacyjne wieści ws. posłów Polski 2050. Hołownia reaguje

Kryzys w partii Hołowni i jej niepewna przyszłość sprawiły, że parlamentarzyści tego ugrupowania chcą zmienić polityczne barwy – taką informację podało we wtorek RMF FM. Według ustaleń rozgłośni, co najmniej sześciu posłów Polski 2050 zgłosiło akces do PSL. Kolejni mają sondować przejście do Platformy Obywatelskiej.

Posłowie Polski 2050 odejdą z partii? Hołownia o doniesieniach mediów: Głupota

O doniesienia te zapytany został podczas konferencji prasowej lider tego ugrupowania Szymon Hołownia. – Był taki news rano, gruchnął – przyznał, po czym dodał: "To ja chcę państwu powiedzieć, że ja też rozmawiałem z PSL-em w ubiegłym tygodniu dwa razy. Raz z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, raz z Piotrem Zgorzelskim i mamy taki plan, ponieważ tam też mają być wiceministrowie, też mogę powiedzieć, że Mikołaj Dorożała pójdzie do PSL-u. Myślę, że nasi koledzy ze stronnictwa ludowego bardzo się ucieszą".

– A mówiąc poważnie większej głupoty w życiu nie słyszałem – oświadczył. Marszałek Sejmu powiedział, że jeżeli ktoś chce mu dzisiaj powiedzieć, że jacyś posłowie rozglądają się za inną przynależnością, to niech mu poda nazwiska tych posłów. – Nie ma takich posłów – podkreślił

Hołownia przyznał jednocześnie, że oczywiście toczy się wiele rozmów na zewnątrz. Ludzie pytają, mówił, posłowie tez pytają. – Ale nie ma ani jednej osoby, która rozważałaby odejście z Polski 2050. Przeciwnie, wszyscy którzy są w Polsce 2050 kierują dzisiaj energię do środka – zapewniał Hołownia.

Trzęsienie ziemi w Polsce 2050

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, zadeklarował, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Hołownia złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Rada Krajowa Polski 2050 rekomendowała na funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Wcześniej Hołownia poinformował, że otrzymał propozycję wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał.

Jednocześnie Ryszard Petru ogłosił, że zamierza ubiegać się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Przedstawił pięć postulatów, które w jego ocenie mają przekonać członków partii do jego kandydatury i być głównym przekazem ugrupowania na najbliższe dwa lata. Petru zapowiedział, że chce odzyskać wyborców, którzy głosowali na Polskę 2050 w 2023 r. i wrócić do postulatów, które przyczyniły się do sukcesu Trzeciej Drogi.

