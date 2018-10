Z informacji przekazanej przez zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta RP wynika, że Andrzej Duda powołał sędziów, którzy będą zasiadać w Izbie Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

– Przywracamy fundamenty zaufania do wymiaru sprawiedliwości i funkcje, które Sąd Najwyższy powinien sprawować. Nowe izby i sędziowie są narzędziem zapewniającym kontrolę nadzwyczajną prawomocnym orzeczeniom sądowym – oświadczył Paweł Mucha. Prezydencki minister podkreślił, że prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego kierując się interesem publicznym. – Reforma Sądu Najwyższego była uzasadniona. Prezydent w ten sposób realizuje swój program. W kampanii wyborczej prezydenta, jedną z głównych zapowiedzi, była reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości – wskazywał.

Przypomnijmy, że wbrew zabezpieczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego Krajowa Rada Sądownictwa przesłała wczoraj prezydentowi Andrzejowi Dudzie uchwały dotyczące naboru do Izb Cywilnej, Karnej i Kontroli Nadzwyczajnej. Oznacza to, że postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego o zabezpieczeniu konkursu do Sądu Najwyższego nie odniosło skutku.