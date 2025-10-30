Próba oszustwa z wykorzystaniem wizerunku wiceministra. Resort ostrzega

"Wysyłane są fałszywe wiadomości zawierające szkodliwe oprogramowanie lub wyłudzające dane osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w JST (jednostkach samorządu terytorialnego – red.). Wiadomości pochodzą z nieprawdziwej domeny govministry[.]pl" – czytamy w komunikacie MC.

Ministerstwo przypomina, że nigdy nie prosi o podawanie haseł ani innych poufnych informacji drogą mailową, telefoniczną ani przez wiadomości w mediach społecznościowych. "Nie należy klikać w podejrzane linki ani otwierać załączników w takich wiadomościach" – ostrzega resort.

MC apeluje, by zawsze dokładnie sprawdzać, czy wiadomość pochodzi z oficjalnego kanału ministerstwa, np. z domeny zakończonej na.gov.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej kontaktować się bezpośrednio z odpowiednim urzędem lub osobą odpowiedzialną za cyberbezpieczeństwo w swojej jednostce.

twitter

Próba oszustwa na wiceministra cyfryzacji. Kim jest Paweł Olszewski?

Paweł Olszewski od 2001 r. związany jest z Platformą Obywatelską. Od 2015 r. nieprzerwanie zasiada w Sejmie jako poseł.

Pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz pełnomocnika rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego w rządzie Ewy Kopacz. Był także przewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury.

W grudniu 2023 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Jest pasjonatem narciarstwa i tenisa – napisano w jego biogramie na stronie internetowej MC.

Czytaj też:

Uważaj na WhatsApp. Wojsko Polskie wydało ostrzeżenie