Strzały i policyjna obława w Wielkopolsce. Są ranni

Zawiadomienie policja otrzymała otrzymała około godz. 20 w niedzielę. Wynikało z niego, że w miejscowości Smogorzewo doszło do incydentu na terenie prywatnej posesji. Ponadto, na drodze leśnej w pobliżu tej miejscowości miały paść strzały z broni palnej.

Strzały w Smogorzowie i obława policji

– Na tej posesji znajduje się rusznikarnia z magazynem broni i amunicji. Według zgłaszającego na jej teren wjechało kilka samochodów, które po czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski – powiedziała podkomisarz Monika Curyk z KPP Gostyń.

– Gdy policjanci dojechali na miejsce, natknęli się na jeden samochód leżący w rowie, zatrzymali trzy osoby, z których dwie były lekko ranne. Aktualnie ustalamy przebieg wydarzeń, trwa też obława za pozostałymi pojazdami, które były widziane w Smogorzewie – relacjonowała podkom. Curyk. Ranni trafili do szpitala z – jak informuje PAP – powierzchownymi obrażeniami powstałymi w wyniku postrzału.

Z informacji przekazanych około 6 nad ranem, w obławie funkcjonariusze policji zatrzymali pięć osób. Na miejscu zdarzenia, gdzie został odnaleziony samochód a także w miejscu, znajduje się rusznikarnia, wciąż wykonywane są czynności operacyjne. Na miejscu są komendant powiatowy i wojewódzki policji.

Na razie nie wiadomo, kim są zatrzymane osoby, kto strzelał i jakie były motywy ich działania.

