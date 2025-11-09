Listy do redakcji (46)

Zemsta Tuska rękami Żurka, Rafał. A. Ziemkiewicz, „DRz” nr 45/2025

Szanowna Redakcjo,

dziękuję za ciekawą analizę red. Ziemkiewicza dotyczącą zemsty Donalda Tuska czynionej rękoma ministra Żurka. Z przerażeniem śledzę doniesienia w sprawie uporczywych prób pozbawienia wolności pana Zbigniewa Ziobry. O bzdurności zarzutów wobec byłego ministra sprawiedliwości dyskutować nie zamierzam, bo zdaje z nich sobie sprawę każdy rozsądnie myślący człowiek. Ludzie, którzy ścigają tego człowieka, też. Nasuwa się smutny wniosek – skoro zdają sobie sprawę z tego, jak grubymi nićmi sprawa jest szyta, i mają świadomość, jakie konsekwencje dla stanu zdrowia pana Zbigniewa Ziobry może mieć pozbawienie go wolności, a nadal chcą tego dokonać, to oni nie cofną się już przed niczym. Oby PiS i Konfederacja zrozumiały to w porę i zakończyły wojenkę na prawicy.

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji