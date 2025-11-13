"Chora sytuacja". Szpital zadłużony na 40 mln, a lekarze zgarniają miliony
Udostępnij1 Skomentuj
Kraj

"Chora sytuacja". Szpital zadłużony na 40 mln, a lekarze zgarniają miliony

Dodano: 
Budynek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Budynek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Źródło: PAP / Tomasz Wojtasik
Media piszą o sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Placówka tonie w długach, ale wypłaca czterem lekarzom milionowe pensje.

"Wojciech Michalik, próbuje naprawić błędy poprzednika. Jednak nawet on przyznaje, że sytuacja finansowa jest bardzo zła. Poprzedni dyrektor, Radosław Kołaciński, prowadził tzw. kreatywną księgowość, ukrywając realne długi i przegrane procesy z personelem" – opisuje serwis wyborcza.pl.

W związku z zaniedbaniami poprzednich władz, teraz placówka musi wypłacić 37,5 mln zł wyrównania dla 240 pielęgniarek oraz 1,5 mln zł dla fizjoterapeutów. To jednak nie koniec, ponieważ szpital ma do spłaty zwroty i kary od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Personel traci cierpliwość

– Taka chora sytuacja wciąż trwa – mówi jedna z pielęgniarek. Chodzi o to, że w sytuacji, gdy personel przez lata nie otrzymywał należnych pensji, czterech specjalistów zarabia w sumie 10 milionów zł rocznie. Najwięcej prof. Dariusz Samulak, ordynator oddziału położnictwa i ginekologii onkologicznej. Ma on dochody sięgające 2,5 mln zł rocznie – potwierdza to dyr. Michalik.

"Wyborcza" informuje, że trzej inni lekarze – pracujący na kardiologii i neurochirurgii – również mają pensje po około 2,5 mln zł rocznie. Personel kaliskiego szpitala jest coraz bardziej zirytowany. – Nie chcę poganiać, ale chyba były większe oczekiwania. Spotkania zostały zawieszone, a od miesiąca nie mamy informacji – wskazuje Iwona Buczkowska, przewodnicząca związku pielęgniarek. Związkowcy zwracają uwagę, że szpital od lat ma fatalną opinię wśród medyków. Lekarze uciekają, a ci, którzy zostali, dyktują warunki nie do przyjęcia. – Na dobrą opinię trzeba pracować latami – mówi Buczkowska.

Do problemów finansowych, dochodzę te kadrowe. Szpital wciąż szuka urologów, ginekologów i chirurgów. Jednocześnie trwają kontrole i postępowanie prokuratorskie w sprawie nieprawidłowości za poprzedniego dyrektora.

Czytaj też:
Problem z rządowym programem. Skończyły się pieniądzeCzytaj też:
Skandaliczna impreza na porodówce. Śpiewali, gdy za ścianą umierali pacjenci

Inwestuj w wolność słowa.
Akcje Do Rzeczy + roczna subskrypcja gratis.
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Źródło: kalisz.wyborcza.pl
Czytaj także