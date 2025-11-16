Niewygodne przesłanie

Z wykształcenia ślusarz, przez lata wykonujący pracę technika kreślarza w zakładach Škody w Pilźnie. Za swoje zaangażowanie w działalność funkcjonującego w podziemiu zakonu dominikanów oraz tajnie odbyte studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na początku lat 80. trafił do więzienia, gdzie przy okazji poznał czołowych działaczy Karty 77, w tym Václava Havla – przyszłego prezydenta. W wolnej już Czechosłowacji wykładał teologię, aby w 1998 r. otrzymać z rąk papieża Jana Pawła II biskupią sakrę. Jako praski biskup i prymas szybko stał się jedną z czołowych postaci życia publicznego w swoim kraju.