Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków o haśle Marszu Niepodległości
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj

Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków o haśle Marszu Niepodległości

Dodano: 
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) na Marszu Niepodległości 2025
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) na Marszu Niepodległości 2025 Źródło: X / @krzysztofbosak
MŁODZI WYKSZTAŁCENI I Z WIELKICH OŚRODKÓW Kochani, "Jeden naród, silna Polska". Fatalnie to brzmi, prawda?

Przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się urażeni tymi słowami – wszak nie mogliście być gotowi na to, iż nasza rubryka rozpocznie się akurat w taki sposób. Byłoby nam jednak miło, gdyby ta intelektualna prowokacja ocierająca się o frywolność została nam wybaczona.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także