"Marsz nazistowski". Norweska stacja przeprasza

W jednym z programów informacyjnych NRK wyemitowano materiał z paskiem opisującym wydarzenia z 11 listopada w Warszawie jako "nazimarsjer i Polen" ("marsze nazistowskie w Polsce"). "Dla wielu Polaków mieszkających w Norwegii był to szok i poczucie niesprawiedliwości, które natychmiast wywołało reakcję w polonijnych grupach" – napisał portal MojaNorwegia.pl.

"W komentarzach dominowały emocje: złość, zawód, a także potrzeba jasnego sprzeciwu wobec takiego przedstawienia Polski. Wielu komentujących zwracało uwagę, że przeciętny Norweg – nieznający polskich realiów – może po prostu uznać, że Marsz Niepodległości jest wydarzeniem o charakterze skrajnie ekstremistycznym" – czytamy. "Wielu komentujących zwróciło uwagę na jeszcze jeden aspekt: NRK nie odważyłaby się użyć tak ostrego określenia wobec innych grup narodowych czy etnicznych. Dlaczego? Bo Polacy nie wyjdą niszczyć ulic, nie stworzą realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. A skoro nie ma ryzyka – można użyć mocniejszego, bardziej sensacyjnego sformułowania" – ocenił portal.

W tekście podkreślono, że Marsz Niepodległości co roku gromadzi setki tysięcy zwykłych ludzi. "Nikt nie zaprzecza, że pojawiają się również grupy niosące radykalne hasła. Problem w tym, że to właśnie te pojedyncze skrajne kadry trafiają najczęściej do zachodnich mediów — i na ich podstawie tworzona jest opowieść o całej Polsce" – czytamy dalej.

Są przeprosiny

Ole EivindHenden, szef informacji NRK, przyznał w odpowiedzi na pytania PAP, że redakcja popełniła błąd. "Użyte określenie nie jest oceną NRK tego, czym był ten marsz. Oba nasze narody znajdowały się pod okupacją nazistowską. Nietrudno zrozumieć, jakie uczucia budzi takie wyrażenie. Termin 'marsze nazistowskie' był nieuzasadniony i NRK przeprasza za jego użycie" – przekazał.

Wcześniej Ambasada RP w Oslo zwróciła się do norweskiego nadawcy o sprostowanie użytego określenia.

