Burza wokół słynnego psychiatry: Reagują kolejne instytucje. "Jestem zszokowany"
Janusz Heitzman, psychiatra
Janusz Heitzman, psychiatra Źródło: PAP / Leszek Szymański
Prof. Janusz Heitzman nie jest już członkiem zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy ministerstwie sprawiedliwości. Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich zawiesił jego członkostwo w Komisji Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego. Działania zapowiedział też Rzecznik Praw Dziecka. To pokłosie tekstu WP na temat tego psychiatry.

Z funkcji członka Rady do spraw Zdrowia Psychicznego prof. Janusz Heitzman został odwołany 7 listopada. Jednocześnie, jak informuje Wirtualna Polska, minister zdrowia przygotowała zarządzenie odwołujące go z funkcji pełnomocnika tego resortu ds. psychiatrii sądowej. "Tego samego dnia uchylono zarządzenie powołujące do życia taką funkcję" czytamy.

Znany psychiatra traci kolejne funkcje. "Jestem zszokowany"

Na tym jednak nie koniec działań wobec jednego z najsłynniejszych polskich psychiatrów. Jak się bowiem okazuje, profesor nie jest już również członkiem zespołu eksperckiego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, działającej przy ministrze sprawiedliwości. Przewodniczący tego ciała prof. Włodzimierz Wróbel wyjaśnił w rozmowie z WP, że po rozmowie z wiceminister sprawiedliwości Marią Ejchart wydał zarządzenie o rekonstrukcji zespołu i profesor Heitzman nie jest już jego członkiem. Jak podkreślił, trudno, by do czasu wyjaśnienia sprawy prof. Heitzman brał udział w pracach komisji.

To dalej nie wszystko. Rzecznik Praw Obywatelskich podjął decyzję o zawieszeniu członkostwa profesora Janusza Heitzmana w Komisji Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego do czasu wyjaśnienia tej sprawy poinformowała portal Anna Kabulska z Biura RPO.

Działania ws. profesora zapowiedział również prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski, który przyznał, że jest zszokowany doniesieniami na temat psychiatry. Opisany materiał traktujemy jako wiarygodne doniesienie o możliwości złamania Kodeksu etyki lekarskiej. Natychmiast wdrażamy stosowne procedury celem dokładnego wyjaśnienia sprawy i ewentualnego wyciągnięcia konsekwencji, gdyby formułowane zarzuty się potwierdziły przekazał Jankowski.

Sprawie zamierza przyjrzeć się również Rzecznik Praw Dziecka. Monika Horna-Cieślak poinformowała, że chce jak najszybciej zapoznać się z aktami sprawy.

Szokująca publikacja na temat prof. Heitzmana

Burza wokół prof. Janusza Heitzmana wybuchła po publikacji Wirtualnej Polski. Portal opisał w niej relację byłego pacjenta psychiatry, 18-letniego dziś Marka, który miał być zapraszany przez lekarza do swojego domu, a rano miał się przy nim onanizować. Z relacji chłopaka wynika, że prof. Heitzman częstował go alkoholem, zapraszał do restauracji i wysyłał mu zdjęcia z wakacji. Sam lekarz zaprzecza, jakoby kiedykolwiek zapraszał swoich pacjentów do domu. Zapewnił też, że nigdy nie spał też z pacjentem w jednym łóżku oraz że nie częstował alkoholem małoletniego. Co jednak znamienne, tego chłopaka nie traktował jak pacjenta. Określam go jako syna znajomego, a nie jako pacjenta, ponieważ nasza znajomość pierwotnie miała charakter towarzyski tłumaczył lekarz. Wersji tej nie potwierdzają jednak zarówno Marek, jak i jego ojciec.

W związku z tą sprawą postępowanie prowadziła prokuratura. Dotyczyło ono artykułów o przeciwdziałaniu narkomanii i rozpijaniu małoletniego. Sprawa została jednak przed kilkoma miesiącami umorzona.

Na tym jednak nie skończyły się problemy słynnego psychiatry. Z ustaleń dziennikarzy wynika bowiem, że wciąż toczy się postępowanie ws. relacji profesora z innym pacjentem. Dotyczy ono szeroko pojętego wykorzystania seksualnego małoletniego, a konkretnie o doprowadzenie do innych czynności seksualnych poprzez dotykanie. Na razie w tej sprawie nikt nie usłyszał zarzutów.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: Wirtualna Polska
