Lisicki, Ziemkiewicz, Warzecha i Gac. W weekend rusza forum "Kierunek Polska"

Forum „Kierunek Polska” – ogólnopolskie wydarzenie organizowane przez Fundację Wiara w Biznesie, które odbędzie się 21–23 listopada 2025 roku w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW w Dziekanowie Leśnym (Łomianki). To trzy dni debat, paneli, warsztatów i spotkań, podczas których uczestnicy z całej Polski – samorządowcy, przedsiębiorcy, liderzy społeczni, eksperci, przedstawiciele świata nauki i kultury – będą rozmawiać o tym, jaki kierunek powinna obrać Polska w nadchodzących dekadach.

"To największe w kraju spotkanie środowisk przedsiębiorczych, samorządowych i społecznych, zorganizowane z myślą o rozwoju lokalnych wspólnot i ich wpływie na przyszłość Polski. To przestrzeń tworzenia planu, który połączy wizję z działaniem – narodowej strategii opartej na wartościach, rodzinie i solidarności przedsiębiorców. To spotkanie ludzi, którzy wierzą, że prawdziwa zmiana zaczyna się lokalnie. Przedsiębiorcy, samorządowcy, społecznicy, ludzie kultury i eksperci z całej Polski podejmą wspólną debatę o tym, jak budować silną, odporną i wolną Polskę" – piszą organizatorzy.

Publicyści "Do Rzeczy" na forum "Kierunek Polska"

Publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz wystąpi pierwszego dnia konferencji podczas panelu "Raport o aktualnym Stanie Państwa" (21 listopada, godz. 16:00-17:45, Aula Główna).

Red. naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki wystąpi podczas drugiego dnia konferencji podczas panelu "Czy język polski stał się narzędziem ideologii? Drogi wyjścia" (22 listopada, Scena Główna, godz. 16:30-17:30). W godz. 17.55-18:55 odbędzie się spotkanie autorskie Pawła Lisickiego (sala 2).

Drugiego dnia konferencji wystąpi również Łukasz Warzecha, który weźmie udział w panelu "Dziennikarska Wojna – jak go zmienić?" (godz. 15:15-16:45, Aula).

Z kolei trzeciego dnia forum "Kierunek Polska" wystąpi Karol Gac, który weźmie udział w panelu "Czy możliwa jest współpraca prawicowych mediów?" (14:10-15:40, scena główna).

Fenomen polskiej przedsiębiorczości – fundament siły państwa

W centrum Forum znajdzie się przedsiębiorczość – prawdziwy fenomen współczesnej Polski. To właśnie polscy przedsiębiorcy – nie korporacje, nie globalne koncerny – są siłą napędową naszej gospodarki. Dziś w Polsce działa ponad 2,7 miliona aktywnych firm, z czego aż 95,7% stanowią mikroprzedsiębiorstwa. W sektorze MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) pracuje 6,9 miliona osób, a jego udział w PKB kraju przekracza 45%. To oni tworzą miejsca pracy, inwestują, wspierają inicjatywy społeczne i kulturalne, często działając lokalnie – tam, gdzie państwo nie sięga.

Drugim kluczowym tematem Forum będzie rodzina. To ona od wieków stanowiła fundament polskiej kultury i tożsamości. W czasach kryzysów i zaborów to właśnie rodzina przechowywała wiarę, język i tradycję. Dziś, gdy mierzymy się z nowymi formami presji kulturowej, ideologicznej i ekonomicznej, rodzina pozostaje ostatnią twierdzą wolności.

Forum „Kierunek Polska” ma być także przestrzenią rozmowy o zagrożeniach, które dotykają nas jako narodu.

Podczas trzech dni debat i dyskusji zaplanowano ponad 50 paneli tematycznych, podzielonych na kluczowe obszary:

Przedsiębiorczość i gospodarka

– Fenomen polskiego sektora MŚP

– Inwestycje, podatki i przyszłość polskiego kapitału

– Polska jako centrum innowacji Europy

Rodzina i demografia

– Jak wspierać dzietność i łączyć życie zawodowe z rodzinnym

– Edukacja dzieci w duchu wartości

– Kobieta w działalności gospodarczej – niewidzialna bohaterka polskiej gospodarki Samorządność i wspólnota lokalna

– Rola samorządów w budowaniu niezależności

– Decentralizacja podatków i odpowiedzialność lokalna

– Mazowsze – siła napędowa rozwoju Polski

Edukacja i młodzież

– Pokolenie liderów – jak wychować młodych, którzy wezmą odpowiedzialność

– Sztuczna inteligencja w edukacji i na rynku pracy

– Szkoła jako przestrzeń formacji człowieka, nie tylko nauki Bezpieczeństwo i obronność

– Niezależność energetyczna Polski

– Cyberbezpieczeństwo w czasach AI

– Odpowiedzialność społeczna i przygotowanie cywilne Kultura, tożsamość, duchowość

– Jak ocalić prawdę w świecie fake newsów?

– Kultura jako przestrzeń tożsamości narodowej

– Rodzina jako fundament cywilizacji łacińskiej

