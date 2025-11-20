Akty dywersji wpływają na Polaków. W społeczeństwie narasta strach

– W poniedziałek wszczęliśmy śledztwo i otrzymaliśmy materiał dowodowy wskazujący na to, że sprawcami są dwaj obywatele Ukrainy: Ołeksandr K. i Jewgienij I., którzy aktualnie przebywają na terytorium Białorusi. Prokuratura postanowiła o przedstawieniu im zarzutu przeprowadzenia aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na zlecenie Federacji Rosyjskiej – poinformował w środę rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Mężczyznom grozi dożywocie. Prok. Nowak przekazał, że podejrzani Ukraińcy nie zostali zatrzymani i nie było możliwe przeprowadzenie z nimi czynności procesowych. – Śledztwo trwa dopiero dwa dni, ale jest traktowane absolutnie priorytetowo. Pracujemy nad nim we współpracy z ABW i CBŚP – zaznaczył.

– Współpracujemy ze stroną Ukraińską, mamy wiele informacji na temat podejrzanych. Mogę powiedzieć jedynie tyle, że nie byli w Polsce karani. Nie ma jeszcze wniosku o tymczasowy areszt, więc nie mamy możliwości wydania listu gończego – powiedział rzecznik PK.

Sondaż: Zdecydowana większość Polaków ma obawy

Pracownia SW Research przeprowadziła na zlecenie Onetu sondaż, w którym zadała ankietowanym pytanie: "Czy obawiasz się, że liczba aktów dywersyjnych przeciwko Polsce będzie w najbliższym czasie rosła?".

Zdecydowana większość badanych – 71,2 proc. – obawia się wzrostu liczby aktów dywersji. Takich obaw nie deklaruje zaledwie 10,6 proc. ankietowanych. 18,2 proc. uczestników sondażu nie potrafi ocenić ryzyka.

"Częściej obawy wyrażają mężczyźni niż kobiety (72,9 proc. wobec 69,6 proc.). Rosną one wraz z wiekiem ankietowanych: od 59,3 proc. w grupie 18-24 lata do 78,9 proc. w grupie powyżej 50. roku życia. Sondaż pokazuje też, że nieco rzadziej zaniepokojeni są mieszkańcy mniejszych ośrodków: w miastach powyżej 200 tys. oraz 500 tys. mieszkańców odsetek twierdzących odpowiedzi spada poniżej 70 proc." – czytamy.

