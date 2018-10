"Wyłudzenia VAT nie były grupą przestępstw dominujących". Ćwiąkalski przed komisją ds. VAT

– W 2008 roku, gdy byłem ministrem sprawiedliwości, wyłudzenia VAT to nie była grupa przestępstw dominujących, a przestępczość, w tym gospodarcza, spadała – zeznał świadek. Podczas niemal 5-godzinnego przesłuchania, Zbigniew Ćwiąkalski kilkukrotnie zapewnił, że nie miał wiedzy o nadużyciach VAT. Jednocześnie przyznał, że prawdopodobnie można było wprowadzić rozwiązania prawna, które pozwoliłyby na lepszą ochronę państwa przed wyłudzeniami podatkowymi.

W sowich zeznaniach Ćwiąkalski odnosił się głównie do roku 2008: – To nie był rok szczególnego zagrożenia przestępczością gospodarczą" - powiedział. Dodał, że w tamtym czasie nikt mu także nie sygnalizował tego rodzaju przestępstw, jak wyłudzenia VAT.

Były minister zapytany, czy w resorcie była prowadzona statystyka dotycząca liczby postępowań ws. wyłudzeń VAT, wskazał: – I prokuratura, i Ministerstwo Sprawiedliwości dysponują dokładnymi statystykami co do poszczególnych kategorii przestępczości (...) Te dane można nawet dzisiaj znaleźć w statystykach, ale to nie był wtedy problem taki, który byłby głównym problemem, jeżeli chodzi o zwalczanie przestępstw.

I dodał: – Te przestępstwa są bardzo skomplikowane. To nie jest napad na kiosk Ruchu, gdzie od razu widać, że zamki zostały wyłamane i towar zabrany. Zazwyczaj są to przestępstwa, które się ujawnia po dłuższym okresie czasu, dlatego że sama procedura doprowadzenia do oszustw VAT-owskich musi trwać w czasie, a więc praktycznie rzecz biorąc w 2008 r. prokuratura mogłaby się zajmować przestępstwami z lat poprzednich, jeżeli takie sygnały były, i prokuratura takimi przestępstwami się zajmowała.